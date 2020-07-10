Hasan Eriş hayatını kaybetti

Uluslar arası Kıbrıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bölüm Başkanlığı görevi yapan ülkemizin eski hakemlerinden Hasan Eriş hayatını genç yaşta kaybetti.

Halkın Sesi gazetesinin haberine göre kansere karşı verdiği yaşam savaşını kaybeden Hasan Eriş, İstanbul'da tedavi görüyordu.

Hasan Eriş'in yaşam mücadelesini kaybetmesi tüm sevenlerini ve futbol ile hakem camiasını yasa boğdu.Hasan Eriş kısa süre önce baba olmuştu.