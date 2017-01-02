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Hasan Ecer’in acı günü

Hasan Ecer’in acı günü

Gazetemiz spor yazarı Hasan Ecer’in annesi Ayten Behiç Çemender, önceki gün hayata gözlerini yumdu.

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Gazetemiz spor yazarı Hasan Ecer’in annesi Ayten Behiç Çemender, önceki gün hayata gözlerini yumdu. Merhume bugün Lefkoşa İsmail Safa Camii’nde kılınacak öğle namazının ardından Lefkoşa Kabristanlığı’na defnedilecek. Yenidüzen Gazetesi ve Spor Servisi olarak merhumeye Allah’tan rahmet, yaslı ailesine ve Hasan Ecer’e başsağlığı dileriz.

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