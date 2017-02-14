T24 yazarı ve P24 Bağımsız Gazetecilik Platformu Kurucu Başkanı Hasan Cemal, 'terör örgütü propagandası' iddiasıyla hakkında açılan ve toplamda 9,5 yıl hapis cezası istenen iki ayrı davada bugün hâkim karşısına çıktı. Cemal'e, 11 Temmuz 2016'da yayımlanan "Fehman Hüseyin" başlıklı yazısında "terör örgütü propagandası yaptığı" iddiasıyla 1 yıl 3 ay hapis cezası verildi. İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesi, hükmün açıklanmasını erteledi. Cemal, aynı yazı nedeniyle öne sürülen "suçu ve suçluyu övmek" suçlamasından ise beraat etti.

Hasan Cemal, kapatılan Özgür Gündem gazetesi ile dayanışma amacıyla nöbetçi yayın yönetmenliği yapan, aralarında Aslı Erdoğan ve Necmiye Alpay'ın da bulunduğu gazeteci, aydın, insan hakkı savunucusu ve siyasetçiler hakkında 'terör örgütü propagandası' yaptıkları iddiasıyla 7,5 yıla kadar hapis istemiyle açılan davada da hâkim karşına çıktı. Cemal'in duruşması 7 Mart 2017'ye ertelendi.