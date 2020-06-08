Hasan Çakmak’ın ‘Yol’ kitabına 4. baskı

Gazeteci yazar Hasan Çakmak’ın kaleme aldığı ve Temmuz 2019’da okuyucu ile buluşan YOL isimli kitap 4. baskısını yaptı.

Seyahatname türünde yazılmış olan YOL isimli kitap, Sahil Yayınları tarafından 4. kez kitapseverlere sunuluyor.

Piyasayı çıkalı bir yılı doldurmadan raflardan tükenen YOL isimli kitap mayıs ayında sanatseverlerin beğenisine tekrar sunulacak.

Uluslararası birçok ödül sahibi Kıbrıslı yazar Hasan Çakmak’ın kültür sanatla ilgili aldığı davetler sonucu gittiği 9 ülke ve 9 şehri anlatan YOL kitabı 224 sayfa olarak okuyucuya sunuluyor.

Kitabın 4. baskısı için kapak fotoğrafını Gazi Yüksel’in çektiği YOL’un basımı Ankara’da gerçekleştirildi. Genel Yayın Yönetmenliğini Gonca Aydemir’in yaptığı kitabın düzeltmenliğini Can Sözer, tasarımını Mehmet Ahmet yaptı.

YOL kitabının önsözünü Türkiye Oyun Yazarları ve Çevirmenler Derneği Başkanı Nazif Uslu kaleme aldı.

Seyahatname türündeki YOL kitabında yazar Hasan Çakmak; İsviçre/Cenevre, Polonya/Varşova, Ermenistan/Erivan, Hollanda/Amsterdam, İspanya/Madrid, Yunanistan/Atina, Avusturya/Viyana, Türkiye/Ankara ve Küba/Santa Clara’yı anlatıyor.

YOL kitabı Kuzey Kıbrıs’ta Deniz Plaza Lefkoşa kitap satış merkezi ve şubelerinde satışa sunulurken, Kıbrıs dışında 10 ülkede aynı anda okuyucu ile buluşuyor.

Hasan Çakmak’ın kaleme aldığı seyahatname türünde ikinci kitap olan YOL, en çok Almanya’nın Stuttgart şehrinde satıldı.