Hasan Çakmak’a Kazablanka ve İstanbul’dan 2 ödül

Gazeteci-yazar Hasan Çakmak 2019 yılında dünyanın çeşitli ülkelerinde yaptığı kültür sanat çalışmaları nedeniyle Türkiye’nin İstanbul ve Fas’ın Kazablanka şehirlerinde ödüle layık görüldü.

Bu yıl 6. kez toplanan Anadolu Tiyatro Ödülleri Jurisi yazar Hasan Çakmak’ı “Uluslararası Yazar” kategorisinde ödüle layık gördü.

Yazar Hasan Çakmak’a ödülü İstanbul’da Su Gösteri Sanatları Merkezi’nde düzenlenen törenle aldı. Hasan Çakmak’a ödülü Türkiye’nin önemli Tiyatro insanlarından Avni Rakop tarafından takdim edildi.

İstanbul’daki ödül töreni sonrasında açıklama yapan Hasan Çakmak jüriye kendisini Uluslararası Yazar Ödülü’ne layık gördükleri için teşekkür etti.

Çakmak ödül töreni sonrasında İstanbul’da birçok gazete, dergi ve televizyon kanallarına söyleşiler verdi.

2. ÖDÜL KAZABLANKA’DAN

Yazar Hasan Çakmak İstanbul’daki ödül töreni sonrasında Fas’ın Kazablanka kentine giderek Kazablanka Kütüphanesi’nde düzenlenen kültür sanat çalışmasına katıldı.

Hasan Çakmak; Kazablanka Kütüphanesi tarafından yaptığı kültür sanat çalışmaları nedeniyle “Başarı Plaketi” ile ödüllendirilmeye layık görüldü.

Hasan Çakmak’a ödülü Kazablanka Kütüphanesi’nde düzenlenen törenle takdim edildi.

Çakmak, törende yaptığı kısa konuşmada Kıbrıs Kültürü’nü Kazablanka’ya taşımaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Fas’a gitme sürecine katkı koyan herkese teşekkür etti.

KİTAPLARI KOLLEKSİYANA KABUL EDİLDİ

Hasan Çakmak’ın kaleme aldığı başta YOL isimli seyahatname türündeki kitabı olmak üzere 3 kitap kütüphanesini koleksiyonuna kayıt edilmesi kararlaştırıldı.

Çakmak söz konusu kitaplarını kütüphane yetkilerine takdim etti.

Bu takdimle birlikte yazar Hasan Çakmak’ın yazmış olduğu kitapları dünyanın çeşitli yerlerinde 18 “Milli Kütüphane”de okuyucu ile buluşmuş oldu.

Aldığı davet üzerine Kazablanka’ya giden Hasan Çakmak, burada birçok kültür sanat kurumu ile de temaslardı bulundu.

Gazeteci-yazar Hasan Çakmak’ın bundan sonraki imza günü ve kültür çalışmasının yapılacağı ülke İngiltere Londra olarak belirlendi. Lha