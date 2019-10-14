Turunçlu-Ulukışla arasında 6 Ekim Pazar akşamı meydana gelen ve 3 kişinin hayatını kaybettiği kazada ağır yaralanan kardeşlerden 13 yaşındaki Hasan Amasyalı’nın bilinci açıldı.

Hasan Amasyalı’nın durumunun daha iyiye gittiğini ifade eden Adil Özyılkan, yoğun bakımdaki tedavinin sürdüğünü belirterek, Hasan’ın önümüzdeki günlerde önem sırasına göre farklı operasyonlar geçireceğini yineledi.

Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekimi Adil Özyılkan, yoğun bakımda tedavisi süren Hasan Amasyalı’nın bilincinin açıldığını belirtti.

Özyılkan, “Bilinci açıldı, durumu daha iyiye gidiyor, yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor. Hasta önümüzdeki günlerde önem sırasına göre farklı operasyonlar geçirecek.” dedi.

İlayda normal servise alınmıştı…

Kazada ağır yaralanan kardeşlerden 18 yaşındaki İlayda Amasyalı’nın yoğun bakımdan çıkarılmasının ardından, 13 yaşındaki Hasan Amasyalı’dan da sevindiren haber gelmiş, Hasan’ın adının sorulduğunda tepki verdiği kaydedilmişti.

Neler yaşanmıştı?

Kaza, 6 Ekim Pazar akşamı Turunçlu-Ulukışla kavşağında meydana gelmişti. Korkunç çarpışmada, Haşim Girgin yönetimindeki HF 388 plakalı salon aracı ile Yahya Amasyalı’nın kullanımındaki TGK 952 plakalı araç ile yüz yüze çarpışmıştı. Çarpışma sonucu, Haşim Girgin, Yahya Amasyalı ve Aysın Amasyalı olay yerinde yaşamını kaybederken, Amasyalı çiftinin 13 ve 18 yaşındaki çocukları ağır yaralı olarak Lefkoşa Devlet Hastanesine kaldırılmıştı.