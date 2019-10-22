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Hasan Amasyalı’dan mutlu haber

Hasan Amasyalı’dan mutlu haber

Turunçlu kavşağında 6 Ekim Pazar akşamı geçirdiği trafik kazası sonrasında ağır yaralanan Hasan Amasyalı yoğun bakımdan çıktı. Sağlık durumu iyi olan Amasyalı normal servise alındı.

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YENİDÜZEN

Lefkoşa – Mağusa anayolu üzerinde, Turunçlu kavşağında 6 Ekim Pazar akşamı geçirdiği trafik kazası sonrasında ağır yaralanan Hasan Amasyalı’nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Feci kaza sonrası Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınan ve günlerdir yoğun bakımda tedavi gören Amasyalı dün yoğun bakımdan çıkarak normal servise alındı.

YENİDÜZEN’e bilgi veren Lefkoşa Devlet Hastanesi Başhekim’i Adil Özyılkan, Hasan Amasyalı’nın sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek, hastanın Beyin Cerrahisi Servisi’ne alınarak tedavisinin sürdürüldüğünü açıkladı.

Hatırlanacağı üzere meydana gelen kazada ağır yaralanan İlayda ve Hasan kardeşlerden İlayda Amasyalı geçtiğimiz gün taburcu olmuştu.

 

 

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