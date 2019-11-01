Hasan Amasyalı taburcu oldu

Turunçlu kavşağında 6 Ekim tarihinde meydana gelen çarpışmada ağır yaralanan Hasan Amasyalı bugün tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi.

6 Ekim tarihinden bu yana Lefkoşa Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinde tedavi gören ve iki ayrı ameliyat geçiren Hasan Amasyalının taburcu olması sevindirdi.