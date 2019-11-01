Hasan Amasyalı taburcu oldu
Turunçlu kavşağında 6 Ekim tarihinde meydana gelen çarpışmada ağır yaralanan Hasan Amasyalı bugün tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi.
A+A-
Turunçlu kavşağında 6 Ekim tarihinde meydana gelen çarpışmada ağır yaralanan Hasan Amasyalı bugün tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi.
6 Ekim tarihinden bu yana Lefkoşa Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinde tedavi gören ve iki ayrı ameliyat geçiren Hasan Amasyalının taburcu olması sevindirdi.
Bu haber toplam 748 defa okunmuştur
Etiketler : hasan amasyalı, trafik kaza, ilayda amasyalı
Önceki ve Sonraki Haberler
İlgili Haberler
Hasan Amasyalı’dan mutlu haberTurunçlu kavşağında 6 Ekim Pazar akşamı geçirdiği trafik kazası sonrasında ağır yaralanan Hasan Amasyalı yoğun bakımdan çıktı. Sağlık durumu iyi olan Amasyalı normal servise alındı.