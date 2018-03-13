Harutoğlu, yasal işlem başlatacak

Yükseköğretim Planlama Denetleme Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) üyesi Prof. Dr. Hülya Harutoğlu, “şeref, onur, haysiyet ve mesleki itibarını zedeleyerek, gerçek dışı beyanat ve haber yapan kurumlar” hakkında yasal işlem başlatacağını açıkladı.



Yazılı bir açıklama yapan Hülya Harutoğlu, şöyle dedi:



“DAÜ denetimi sırasında, Meclis tarafından seçilmiş ve Cumhurbaşkanı tarafından atanmış bir üye olarak, DAÜ Rektörlüğü’nün yasa dışı uygulaması ile denetime alınmamam ve YÖDAK’ın görevini yerine getirmemesi nedeniyle, DAÜ Rektörlüğü tarafından yapılan ve yönlendirme özelliği taşıyan, gerçek dışı, kamuoyunu yanıltan iddialarına, YÖDAK bir basın açıklaması ile cevap vermesine rağmen; bazı basın yayın organları ve kişiler, şahsıma yönelik yalan, iftira ve gerçek dışı açıklama ve/veya haber yapmaya devam etmektedir.



Şeref, onur, haysiyet ve mesleki itibarimi zedeleyerek, adımı bu şekilde lekeleyen, yalan, iftira ve gerçek dışı beyanat ve haber yapan makam, merci ve / veya kurumlar hakkında yasal işlem başlatacağımı, haklarıma halel gelmeksizin tüm kamuoyuna bildirir ve bu tür adımı lekeleyen ve sahsımı itibarsızlaştırmaya çalışan haberlere ödün vermemelerini önemle rica ederim.”





