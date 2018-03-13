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Harutoğlu, yasal işlem başlatacak

Harutoğlu, yasal işlem başlatacak

YÖDAK üyesi Prof. Dr. Hülya Harutoğlu, “şeref, onur, haysiyet ve  mesleki itibarını zedeleyerek, gerçek dışı beyanat ve haber yapan kurumlar” hakkında yasal işlem başlatacağını açıkladı. 

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Yükseköğretim Planlama Denetleme Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) üyesi Prof. Dr. Hülya Harutoğlu, “şeref, onur, haysiyet ve  mesleki itibarını zedeleyerek, gerçek dışı beyanat ve haber yapan kurumlar” hakkında yasal işlem başlatacağını açıkladı. 

Yazılı bir açıklama yapan Hülya Harutoğlu, şöyle dedi:

 “DAÜ denetimi sırasında, Meclis tarafından seçilmiş ve Cumhurbaşkanı tarafından atanmış  bir üye olarak, DAÜ Rektörlüğü’nün  yasa dışı uygulaması  ile denetime alınmamam ve YÖDAK’ın görevini yerine getirmemesi  nedeniyle, DAÜ Rektörlüğü tarafından yapılan  ve yönlendirme özelliği taşıyan,   gerçek dışı, kamuoyunu yanıltan iddialarına,  YÖDAK bir  basın açıklaması ile cevap vermesine rağmen; bazı basın yayın organları  ve kişiler, şahsıma yönelik  yalan, iftira ve gerçek dışı açıklama ve/veya haber yapmaya devam etmektedir.

Şeref, onur, haysiyet ve  mesleki itibarimi zedeleyerek, adımı  bu şekilde lekeleyen, yalan, iftira ve gerçek dışı beyanat ve haber yapan makam, merci ve / veya kurumlar hakkında yasal işlem başlatacağımı, haklarıma halel gelmeksizin tüm kamuoyuna bildirir ve bu tür adımı  lekeleyen ve sahsımı itibarsızlaştırmaya çalışan  haberlere ödün vermemelerini önemle rica ederim.”


 

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