Harnuba talep çok

Devrim DEMİR

Ülkede yaşanan kuraklık nedeniyle son yıllarda üreticinin yüzünü güldürmeyen harnup, bu yıl yüksek rekolte ile umutlandırdı. Harnup hasadının başlaması ile ada genelinde iki bin 500, üretimin en yoğun olduğu Tatlısu’da ise 500 ton rekolte elde edildi.

Geçen yıl kilosu 2 ile 2,60 TL arası satılan harnubun, bu yıl 4 TL’den alınması üreticinin beklentilerini yükseltti.

Tatlısu Harnup Üreticileri Birliği Başkanı Ali Çil, YENİDÜZEN’e konuştu. Çil, harnup alımlarının başladığını ifade ederek, 8 yıldır Türkiye’ye kapalı olan kapıların geçen yıl açıldığını ve bu yıl oldukça yüksek arz ve talep olduğunu söyledi.

Çil: “Verimsizliğin etkileri yerini berekete bıraktı”

YENİDÜZEN’e bilgi veren Başkan Ali Çil, geçen yıl kuraklık ve verimsizliğin etkisiyle kötü sonuçlar aldıklarını ancak bu yıl oldukça güzel ve bereketli bir hasat yaptıklarını söyledi. Ada genelinde yaklaşık iki bin 500 ton civarında ürün elde ettiklerini kaydeden Çil, Tatlısu ve etrafındaki köylerden 500 ton civarında ürün temin ettiklerini söyledi. 8 yıldır Türkiye’ye ihracat yapılmadığını geçtiğimiz yıl kapıların açıldığını ifade eden Çil, “Bu yıl Türkiye’den harnup için çok büyük arz ve talep var. Neredeyse hepsini istediler, geçen senenin verimsizliği bu yıl yerini berekete bıraktı.”

“Yıllarca kıymeti bilinmedi”

Tatlısu Harnup Üreticileri Birliği Başkanı Ali Çil, ada iklimine en uygun harnup olduğunu en kolay pazarlanabilecek bir ürün kazancının çok yüksek olduğunu belirtti. Harnup’un yıllardır kıymetinin bilinmediğini de kaydeden Çil, “Yüksek rekolteli harnup bu yıl Türkiye pazarına da veriliyor. Gönül isterdi ki tüccarların değil ülkedeki üreticinin pazarda olmasını temenni ederdik” dedi.

Kazancı olduğu sürece, üretici hevesli…

Fare popülâsyonunun oldukça yüksek olduğunu buna rağmen ağaçlarda ciddi ilaçlanmalar yapıldığını kaydeden Çil, kazancı olduğu sürece üreticinin hevesli olduğunu ve ağaçların bakımının sağlandığını kaydetti. Harnup pazarının kapanmaması gerektiğini ifade eden Çil, üretimin daha iyi bir noktaya taşınabileceğinin de altını çizdi. 1976 yılında rekoltenin 3 bin ton olduğunu ve harnubun nerdeyse hiç fiyatına satılması ile rekoltenin azalarak geçtiğimiz yıl 114 tona düştüğünü söyleyen Çil, bu yıl Tatlısu’dan 500 ton civarı bir rekolte beklediklerini belirtti.

Türkiye’ye ihracat kapısının sürekli açık olması halinde fiyatın artacağına dikkat çeken Çil, yasaklanma nedeniyle bugün ürünün rekoltesini düştüğüne dikkati çekti.

Harnup üreticileri ne dedi?

Özcan Bozkoyun: “Üründen bu yıl çok memnunuz”

Bu yıl üründen çok memnun olduklarını ifade eden harnup üreticisi Özcan Bozkoyun, “Bu yıl hem ürün, hem de fiyat tüm üreticilerin yüzünü güldürdü. Bütün ihracata izin verilmesi de hepimizi memnun etti.”

Osman Uyanır: “Bereket köylüye ilaç gibi gelecek”

Fiyatların oldukça tatminkâr olduğunu söyleyen Osman Uyanır, fiyatlardan ötürü harnupa yoğun bir talep olduğunu söyledi. Uyanır, “Harnup’un geliri, bereketi bu yıl köylüye ilaç gibi gelecek. Fiyat tatminkâr olunca heves olur çalışma isteği olur. Üretici hem çalışır, hem ağacına bakar.”

Hamit Mehmet Yıldız: “Harnup ihracata açılınca değer kazandı”

Harnup üreticisi Hamit Mehmet Yıldız, iki yıldır yağmurun bereketi ile harnup’un kalitesinin çok iyi olduğuna dikkati çekti. Yıldız, harnupun ihracata açılması ile değer kazandığını belirterek, rekoltenin bu yıl yüksek olduğunu söyledi. Yıldız, “Bu yıl fare popülâsyonunda ciddi bir artış görüldü. Belediye genel anlamda ilaçlattı ancak mücadelesi çok zor. Bu yıl harnup’un veriminden de fiyatından da oldukça memnunuz.”

