Harmancı’dan tedbir için bazı önlemler

Lefkoşa Türk Belediye (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, coronavirüse karşı belediyenin aldığı tedbirleri açıkladı.

Tedbirler arasında toplu taşımalara bir dizi önlem ve tedbir kararı, işletmelerdeki oyun gruplarının geçici olarak kapatılması, Pazar günkü açık pazarın bu hafta yapılmayacağı, yoğun insan hareketliliğinin olduğu bölgelerde sürekli olarak hijyen çalışmaları yapılacağı gibi birçok madde yer aldı.

Harmancı, panik olmadan virüse karşı önleyici tedbirlere uyulması gerektiğini belirtti.

Alınan tedbirler arasında, kişisel hijyenin önemine ve sürekli el yıkanması gerektiğine vurgu yapıldı.

Harmancı, Tabipler Birliği Başkanı Özlem Gürkut, Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi eski başhekimi Dr.Bülent Dizdarlı, Eczacılar Birliği Başkanı Umut Öksüz ve yöneticilerle yapılan toplantı sonrasında bir dizi tedbir alındığını paylaştı.

Tüm kararların ayrıntılı olarak kamuoyu ile paylaşılacağı ifade edilirken, alınan tedbirler şöyle açıklandı:

1. Her şeyden önce herkes kişisel hijyenini örneğin el yıkamalarını rutinin dışına alarak sürekli hale getirmeli.

2. Lefkoşa Türk Belediyesi toplu taşımalara bir dizi önlem ve tedbir kararı almıştır. (Detaylar kamuoyu ile paylaşılacaktır)

3. Tüm oyun grupları bulunan işletmelerin oyun grupları geçici olarak tedbir amaçlı kullanıma kapatılacaktır.

4. Parklardaki oyun grupları sürekli olarak dezenfekte edilecek ama kullanım geçici olarak kapatılacaktır.

5. Yoğun insan hareketliliğinin olduğu bölgelerde sürekli olarak hijyen çalışmaları yapılacaktır( ör: Dereboyu, lokmacı/arasta, Taşkınköy, Mezarlık, Girne kapısı, otobüs durakları)

6. Halka maske dağıtabilmek için çalışmalar başlatılmıştır.

7. Açık pazar bu pazar günü yapılmayacaktır.

8. Belediye kreşi eğitim bakanlığının açıkladığı şekilde geçici olarak kapatılacaktır.

9. Tüm kamusal alanlarda faaliyetler askıya alınmıştır.

10. 2500 yaşlımızın gezi programları iptal edilmiştir

11. Billboardlara bilgilendirici kampanya düzenlenecektir

12. Çalışanlarımızın maksimum güvenliği sağlanarak çalışmalar gerçekleştirilecektir.

13. Halkın Belediye ödemelerini ve işyeri faaliyetlerini maksimum düzeyde online olarak yapmaları ayrıca çağrımızdır.