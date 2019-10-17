Başbakan Ersin Tatar, Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı'yı kabul etti.

Harmancı, Başbakan Tatar'ı Pazar günü yapılacak 9. Lefkoşa Maratonu'na davet etti ve Tatar'a koşu numarası olarak Başbakanlığın "0002" numarasını takdim etti.

Başbakanlık Şeref Salonunda yer alan kabulde ilk sözü alan Harmancı, 9. Lefkoşa Maratonunun Cumhurbaşkanlığı himayelerinde ve Turkcell sponsorluğunda yapılacağını söyledi.

Koşunun ekonomik durumu iyi olmayan ailelerin çocuklarına katkı sağlayacak bir projeye destek amacıyla yapılacağını ifade eden Harmancı, koşunun bu yıl katılım rekoru kıracağını kaydetti.

Harmancı, koşunun 10-21 km olarak yapılacağını ve bu yıl parkurun uluslararası sertifika aldığını ifade ederek, gelecek yıl tam maratonun da yapılacağını ve 42 km olacak parkura uluslararası sertifika aldıklarını belirtti.

Koşuda bu yıl çipli sistem kullanacaklarını ve 10-21 km'lik koşuda zaman kaybı olmadan sonuçların belli olacağını anlatan Harmancı, 4 km’lik halk koşusunun 10.30'da başlayacağını kaydetti.

Harmancı, toplumun her kesimini bir araya getirmek istediklerini de söyledi.

Tatar: "Etkinliğin hayır maksatlı olması da güzel bir şey"

Başbakan Ersin Tatar da, sağlıklı bir yaşam için spor yapmanın önemine işaret ederek, insanların yaşına göre düzenli spor yapmasının sağlık açısından önemli olduğunu söyledi.

Tatar, etkinliğin hayır maksatlı olmasının da güzel olduğunu ifade ederek, belediyeye başarılar diledi ve sponsorlara teşekkür etti.

Katılanlara da teşekkür eden Tatar, birlik beraberlik kaynaşma içinde güzel bir etkinlik olacağına inanç belirtti.