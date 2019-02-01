Harmancı: Özyiğit’e kimse hakaret edemez

Çanakkale Ortaokulu’nda ‘6 öğrenciye karne verilmemesiyle’ ilgili başlayan tartışmalar sosyal medyaya taşındı.

Çanakkale Ortaokulu Müdürü Emin Özalp’ın Eğitim Bakanı Cemal Özyiğit’e atfen “Başka kapıya” diyerek, yaptığı açıklamaya, TDP MYK üyesi, LTB Başkanı Mehmet Harmancı’dan sert tepki geldi.

Harmancı, “eleştiri ile hadsizlik başka şeylerdir. Çocukların karnelerini vermeyip buradan bakanlığı eleştirecek malzeme yaratıp hadsiz ve seviyesiz bir üslupla Eğitim Bakanı Özyiğit’e kimse hakaret etme hakkına sahip değildir” dedi.

Özalp: “Siz 10 lira vermeyi reddeden 3-5 velinin gazıyla oyalanıp durunuz”

Özalp’ın sosyal medya üzerinden yaptığı açıklama şöyle: “Devlet okullarında para alınması gerçekten çok kötü biz de onaylamıyoruz ancak o devlet dediğiniz yapı hiçbir şey , (büyük yazayım da iyi okusun tdp'li arkadaş )HIÇBIRŞEY vermiyorsa tuvaleti nasıl temizleyeceğim, kırılan camı nasıl tamir edeceğim, spor dersinde nasıl top vereceğim, çocuk oynasın, maça giderken otobüsünü nasıl ödeyeceğim, o haktır dediğiniz karnenin kağıdını bile, basacağım mürekkebi bile satın almak zorundaysam, hasta olan karnı ağrıyan çocuğa bir sıcak çayı cebimden ödeyerek ikram edeceksem(bin defa helal olsun)bozulan klimayı tamirini ben yapacaksam ya da yenisini almak için dileneceksem, okulumdaki öğrencileri kötü niyetli yabancılardan korumak için güvenlik görevlisini okul olarak ben ödeyeceksem, velilerimizi aradığım telefonları bile ben ödeyeceksem, sayın siyasetin büyük adamı burası hala daha devlet okuludur deyip bir kaşık suda fırtına koparacaksın. Kusura bakma komik oluyorsun bayım (spor salonu yapımının rövanşını böyle alamazsın)Başka kapıya... Siz 10 lira vermeyi reddeden 3-5 velinin gazıyla oyalanıp durunuz. 735 velimizden bizi anlayıp destek çıkan 730 tanesine de desteklerinden dolayı teşekkür ederim...Çanakkale Ortaokulu siz değerli velileriyle güzel...”

Harmancı: “Sen önce herkesin müdürü ol”

Harmancı ise şöyle konuştu: “Eleştiri ile hadsizlik başka bir şeydir, çocukların karnelerini vermeyip buradan bakanlığı eleştirecek malzeme yaratıp hadsiz ve seviyesiz bir üslupla eğitim bakanı Sn. Cemal Özyigit’e kimse hakaret etme hakkına sahip değildir, sen önce herkesin müdürü ol tüm çocukların karne hakkına sahip çık sonra eleştirin varsa düzeyinde yaparsın, kişisel egolarının egzersiz yeri orası değil, Sn. Bakan dürüstlükte ve adalette sizlere kapı değil kale yapar.”