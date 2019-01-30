Harmancı: “LTB hiç bir eski eser binayı yıkmak için AYK’ya başvuru yapmadı”

Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, geçtiğimiz günlerde görevden alınan Belediyeler Birliğinin Anıtlar Yüksek Kurulu eski temsilcisi Merter Refikoğlu’nun yaptığı açıklamada bazı yanlışlar olduğunu söyledi..

Refikoğlu’nun şahsını ve temsil ettiği kurumu hedef alan açıklamalar yaptığını belirten Harmancı, kişisel medya hesabı üzerinden açıklama yaptı.

Harmancı’nın açıklaması şöyle: “Son günlerde özellikle şahsımı ve temsil ettiğim kurumu hedef alan ve bunlar doğruymuş gibi üzerine yorumlar yapılan Belediyeler Birliğinin Anıtlar Yüksek Kurulu eski temsilcisinin açıklamalarında bulunan bazı yanlışları düzeltmem gerekecek.

1. Lefkoşa Türk Belediyesi hiç bir eski eser binayı yıkmak için Anıtlar Yüksek Kuruluna başvuru yapmamıştır.

2. Lefkoşa Türk Belediyesi özel bir şahsa ait olan ve çevreye, insanlara yan komşularına zarar verebilecek bir binanın üst katında olan tek kerpiç duvarı, çevre ve insanlara zarar vermeyecek şekilde tehlikeliliğinin giderilmesini talep etmiştir. Bunun modelini şeklini belirleyecek olan kurum Anıtlar Yüksek Kuruludur. Eski Eserler yasası Madde 10.

Yani belediyenin kurumlara ve yasalara olan saygısının gereği yapılmıştır.

3. Buna onay vermediği için görevden alındığı iddiası somut gerçeklerle bağdaşmamaktadır. (kaldı ki böyle bir yetkim de yoktur) Belediyeler Birliği toplantı ve karar tarihi 17 Ocak 2019, Anıtlar Yüksek kurulu toplantısı 22 Ocak 2019'dur, kendisine sanırım geç tebligat yapılmıştır.

4. Toplantıda sergilediği tavır ve davranış ayrı bir tartışma konusudur, daha sonra bir online TV'de saygı sınırlarını aşan yorumları ise bilahare değerlendirebileceğimiz bir konudur.

5. Ayrıca Belediyeler Birliği başkanı ne geçmişte bendim ne bugün benim, 4 yıl önce kimseye sorulmadan göreve atanmıştır ve birliğe hiçbir şekilde kendini sorumlu hissetmemiştir, hatta 4 yıl önce görevinden alınana karşı da bugün kendine gösterilmesini istediği saygıyı kendisi o kişiye göstermeliydi.

Yeni bir başkan ve yönetim vardır, geçmişte başkanın iradesine saygı gösterildi, bugün de bu başkanın iradesine saygı duyuldu.

6. Kendisi ve odası eğer dilerse odayı temsilen Anıtlar Yüksek kurulunda görev almaya devam edebilir.

(2) Anıtlar Yüksek Kurulu aşağıdaki üyelerden oluşur:

(A) Eski Eserler ve Müzeler Dairesi Müdürü;

(B) Eski Eserler ve Müzeler Dairesi Röleve ve Restorasyon Şube Amiri veya Şube Temsilcisi;

(C) Kültür Dairesi Temsilcisi;

(Ç) Bakanlıkça atanacak bir arkeolog;

(D) Bakanlıkça belirlenecek yüksek öğrenim kurumlarından gelecek bir temsilci;

(E) Vakıflar İdaresi temsilcisi;

(F) Şehir Planlama Dairesi temsilcisi;

(G) Çevre Koruma Dairesi temsilcisi;

(H) Belediyeler Birliği temsilcisi;

(I) K.T.M.M.O.B. Mimarlar Odası temsilcisi; ve

(İ) K.T.M.M.O.B. Şehir Plancıları Odası temsilcisi.