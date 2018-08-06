Harmancı İş Kadınları Derneği'ni kabul etti

LTB’den verilen bilgiye göre, LTB Başkanı Mehmet Harmancı, İKD Başkanı Şenay Ekingen ve bazı Dernek yetkililerini kabul etti.



Başkan Harmancı görüşmede yaptığı konuşmada, Sürekli Eğitim Merkezi, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Birimi gibi mevcut çalışmaların yanında “Yeni Kadın Sığınma Evi, yeni pazar yeri, Yaratıcı Genç Girişimcilik Merkezi Projesinde İKD’nin etkin katılımını” sağlayacaklarını kaydetti.



Kadınların iş yaşamındaki yerinin daha ileriye taşınması için İKD’ye önemli görevler düştüğünü kaydeden Başkan Harmancı, “İKD kurumsal olarak iyi bir ortak olacağına yürekten inanıyorum” dedi.



EKİNGEN



İş Kadınları Derneği Başkanı Şenay Ekingen ise, Belediye’nin kadınlara yönelik çalışmalarını ve hizmetlerini takdirle karşıladıklarını söyledi.



Kadınların iş dünyasına kanalize edilmesine yönelik yönlendirme ve eğitim programları geliştirilmesi gerektiğini ifade eden Ekingen bunun ancak iyi bir STÖ-devlet-belediye işbirliği ile uzun soluklu hedef ve programlar düzenlemesiyle başarılabileceğini söyledi.