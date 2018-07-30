Harmancı ile Şahali bir araya geldi

LTB Mezbahası, LTB Haspolat Su Arıtma Tesisi ve Türkiye’den gelen su konuları başta olmak üzere belediye ile

bakanlığın çalışma alanlarına giren ortak konular üzerinde fikir alışverisinde bulunan LTB Başkanı Harmancı ve Bakan Erkut Şahali, her üç konuda da işbirliğine açık olduklarını ve bu konularda ilerleme sağlamak için birlikte çalışmaya hazır olduklarını söylediler.

LTB Başkanı Mehmet Harmancı gündemlerindeki önemli konuları istişare etme imkanından dolayı Bakan Erkut Şahali’ye teşekkür ederken önümüzdeki dönem için de belediye-bakanlık işbirliğinde çok ciddi konularda birlikte çalışmayı sürdüreceklerini kaydetti. LTB Mezbahası’nın test kesimlerine bugünlerde başlayacaklarını ifade eden Başkan Harmancı, ülkedeki en modern tesis olan mezbahanın özellikleri ve çalışma sistemiyle ilgili Bakan Şahali’ye

detaylı bilgi verdi.

Haspolat Tesisleri’nden çıkan gübrenin ve tarımda kullanmaya uygun suyun en iyi ve verimli şekilde değerlendirilmesi için de Bakanlık ile işbirliği içinde olduklarını kaydeden LTB Başkanı Harmancı bu konuda üretici cazibesi yaratacak projeleri de ortak bir şekilde üretmek için çalışma yapacaklarını da sözlerine ekledi.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali de her üç konuda da LTB Başkanı Harmancı ile faydalı bir görüşme gerçekleştirdiklerini söyleyerek, ortak çalışma alanlarında halka en iyi hizmeti sunmak için LTB ile işbirliği ve uyum içinde çalışmaya açık olduklarını vurguladı.