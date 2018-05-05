Harmancı, Genç Folk-Der heyetini kabul etti

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı Folk-Der’in gençlerinden oluşan Genç Folk-Der’i kabul etti.

LTB Başkanı Mehmet Harmancı görüşme sırasında gençlerin başkent Lefkoşa ile ilgili düşünce ve projelerini dinlerken belediye ile gençlerin işbirliğinde yaptıkları faaliyetlerden örnekler vererek yakın zamanda yapmayı düşündükleri çalışmaları da Genç Folk-Der heyetiyle paylaştı.

LTB Başkanı Mehmet Harmancı, belediye gençlerle birlikte hareket etmeye büyük önem verdiğini, LTB Gençlik Meclisi’nin kurulması ile de bunu hayata geçirdiklerini belirtti.

Genç Folk-Der ekibi ile faydalı bir fikir alışverişinde bulunduklarını ifade eden Başkan Harmancı her zaman gençleri dinleyerek,onların yaratıcı ve dinamik fikirlerini aldıklarını belirterek bundan sonraki süreçte de ilgili faaliyetleri LTB Gençlik Meclisi, sivil toplum örgütleri ve paydaşlarla birlikte planlayarak yapacaklarını kaydetti.