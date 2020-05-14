Harmancı: “Eczacılarımız halk sağlığı adına hayati bir görev üstlendi”

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, pandemi döneminde eczacıların aldıkları sorumluluğa atıfta bulunarak, halk sağlığı adına hayati bir görev üstlendiklerine işaret etti.

LTB Başkanı Mehmet Harmancı 14 Mayıs Dünya Eczacılık Günü nedeniyle yayımladığı mesajda, Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği ile ilgili de bir vurgulamada bulunarak birliğin toplumun en önemli meslek hareketlerinden birisi olduğunu, geçmişten bugüne önemli görevler üstlendiğini belirtti.

LTB Meclis Üyesi görevinde de bulunan K.T. Eczacılar Birliği Başkanı Umut Öksüz’e özveri ve sorumluluk gerektiren zor görevinde başarılarının devamını dileyen Başkan Harmancı, tüm eczacıların da Eczacılık Gününü kutladı.