Harmancı: Dolandırıcılıktır, itibar etmeyin

Lefkoşa Türk Belediye Başkanı Mehmet Harmancı, kendisinin ve belediye asbaşkanının isminin kullanılarak, bir personelin çocuğu için bağış toplandığını ifade etti, “Bu bir dolandırıcılıktır, itibar edilmesin” dedi.

Harmancı, sosyal medya üzerinden yaptığı kısa açıklama ile böyle bir durumun söz konusu olmadığını belirterek, vatandaşları uyardı.

Harmancı’nın yaptığı açıklama şöyle: Benim ve asbaşkanımızın adı kullanılarak telefonla bir personelimizin çocuğu için bağış toplandığı öğrenilmiştir. Kesinlikle böyle bir durum söz konusu değildir bu bir dolandırıcılıktır, itibar edilmesin.