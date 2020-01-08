Harmancı: "Derelerdeki su seviyesi düştü"

LTB Başkanı Mehmet Harmancı, tüm derelerdeki su seviyesinin düşmekte olduğunu açıkladı.

Sosyal medyadan yaptığı açıklamasında Harmancı, tüm derelerde su seviyesinin düştüğünü ve hava koşulları değişmedikçe önemli bir sorun ile karşılaşacaklarını beklemediklerini ifade etti.

Lefkoşa'ya 1,5 saat içinde 50 kg yağış düştüğünü vurgulayan Harmancı yarın gün içinde daha kapsamlı bir açıklama da yapacağını kaydetti.