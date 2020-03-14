Harmancı, belediyenin aldığı bir dizi önlemi açıkladı

Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, Coronavirüse karşı alınan bir dizi önlemi sosyal medya hesabında paylaştı. Harmancı, borcundan dolayı suyu kapalı olan konutların suyunun açılacağını, çöplerin toplanacağını ve Bakanlar Kurulu kararına rağmen dükkanları açık olan işletmelerin denetleneceğini kaydetti.

Lefkoşa Türk Belediyesinin; başkan, idare, memur, işçileri ve sendikası ile eşgüdümlü içerisinde çalışmaya devam edecekler ve sürekli olarak bakanlıklardan gelecek olan direktifler konusunda hareket edeceğini ekledi.

Harmancı’nın açıklamaları şöyle:

“1. Su akışı borcundan dolayı kapalı olan konut abonelerimiz, belirlenen listelere göre sistematik olarak bu süreçte akıma açılacaktır.

2. Kamusal sağlığın daha fazla tehdit altına alınmaması için çöp hizmetleri aksatılmadan devam edecektir. Bu süreçte tüm yurttaşlarımızın çalışanlarımızın sağlığını riske atmadan tüm atıklarını düzgün bir şekilde paketlenmesini sizlerden önemle rica ediyoruz.

3. Kanalizasyon şubemiz arıtma, pompa istasyonu ve kuyu çekmelerine hizmet verecektir. Bu da kamusal sağlığın daha fazla riske edilmemesi için gereklidir.

4. Zabıta şubemiz açık işyerlerini denetleyerek polise rapor edecektir, fırsatçılar ve kamu güvenliği bu dönemde hortlayabilir.

5. Lefkoşa Türk Belediyesi bu dönemde sadece 185 no’lu telefonla yurttaşlardan bilgi alacaktır.

6. Park bahçe, yaşlılar, imar, emlak ve sair alanlarda faaliyetler bir dönem için askıya alınmıştır.

7. Yaşlılarımızın diyaliz ihtiyaçları için hastaneye götürülmeleri devam edecektir.”