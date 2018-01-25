Harmancı: Belediye çalışanı darp edildi

Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, belediye bünyesindeki defin işleri görevlisinin, Çalışma Bakanı H. Ersan Saner’in şoförü tarafından darp edildiğini ifade etti, söz konusu olaya ilişkin kamera görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı.

Yaşananlara tepki gösteren Harmancı, “Bu ülke babanızın çiftliği değildir, voyvodalığa geçit vermeyeceğiz.” dedi

Harmancı’nın sosyal paylaşım sitesinden yaptığı açıklama şöyle: Çalışma Bakanımızı sever sayarım ama bugün yaşananları affetmeyeceğiz. Defin işleri görevlimiz çalışma bakanı şoförü tarafından darp edilmiştir. Sivil araba ile belediye kabristanlığına şoförü ile gelen Sn. Saner’in şoförü cenaze arabasının girişini engellememesi için uyarılmış ve cevap olarak görevlimize, çalışma arkadaşımıza yumruk atmıştır. Kamera kayıtları vardır. Bu ülke babanızın çiftliği değildir, voyvodalığa geçit vermeyeceğiz.