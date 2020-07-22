Harmancı anjiyo oldu
Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, bu sabah anjiyo oldu.
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Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, bu sabah anjiyo oldu.
LTB Başkanı Mehmet Harmancı’nın sabah saatlerinde anjiyo operasyonuna alındığı ve sonuçları temiz çıktığı, durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Harmancı’nın durumuyla ilgili YENİDÜZEN’e bilgi veren Hastane Başhekimi Adil Özyılkan, “Sabah anjiyo oldu, sonuçları temiz çıktı, durumu iyi” dedi.
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Etiketler : Mehmet Harmancı, ltb, sağlık, anjiyo
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