“Harekete geçmeden bilemezsiniz”

Dila ŞİMŞEK

Yirmi beş yaşındaki Merve Dağtekin, ithal ettiği sağlık ve kozmetik ürünleri satışa sunarak geçimini sağlıyor. Bir markanın dağıtımcılığını yapan Dağtekin, uzun süre iş bulamamış ve bulduklarında ise mutlu olamamış. Aldığı cesur ve ani bir kararla girişimciliğe atılan Dağtekin, bu kararından duyduğu mutluluğu vurgulayarak, diğer gençlere çağrı yapıyor: “Gelecek kaygısıyla korkmayın, harekete geçin!”

“Başlangıç hiç kolay değildi”

Merve Dağtekin, 2017’de üniversiteden mezun olduktan sonra uzun bir süre istediği gibi bir iş bulamamış. Bulduğu işlerin şartlarının yeterli olmaması sebebiyle ayrılan Dağtekin, bir arkadaşının tavsiyesiyle, Viaveta Yaşam Yolu’nun dağıtımcılığına ve sağlık danışmanlığına atılmış. Müşterilerini kendisi bulması ve zamanını kendisi ayarlaması gereken Dağtekin, girişimciliğe atıldığında ilk başta bilinmeyenden korkmuş. “Her zaman kendi işim olsun istemiştim. Bu imkan elime geçince çok mutlu oldum, ama tabii ki bunu yapana kadarki süreç, evraklar ve insanlarla iletişim kolay değildi. Kendimi geliştirmek için birçok eğitime katıldım, özel zamanımda bile gelişim kitapları okudum. Ailem bana tam destek oldu” diye anlatıyor.

“En kötü ihtimalle başladığınız noktaya geri dönersiniz”

Dağtekin, özellikle gençler için böylesine bir işe atılmanın zaman zaman akıl karışıklığına yol açtığını dile getiriyor. “İlk başlamak istediğinizde herkes başka bir şey söylüyor, herkes sizi yönlendirmeye çalışıyor. Tam zamanlı ‘düzgün’ iş bulmamızı öneren oluyor. Ancak ben yaptığım işten mutluyum ve kendimi bu alanda geliştirmek istiyorum. Eğer ben harekete geçmesem, sonucu da göremeyecektim. Bence her zaman denemekte fayda var. En kötü ihtimalle başladığınız noktaya geri dönersiniz” diye devam ediyor.

“Özellikle girişimcilikte insanların cesur olması, ani kararlar alabilmesi gerekiyor”

İnsanların talebinin ve geri dönüşünün çok olumlu olduğunu kaydeden Dağtekin, bunun kendisini motive ettiğini ifade ediyor. Dağtekin, yaptığı işten büyük keyif aldığını söyleyerek sözlerine şöyle devam ediyor: “Genç girişimciler, risk alacaklarında korkmasın. Çünkü bir şeyi yapmadan ne olacağını bilemiyorsunuz. Özellikle girişimcilikte insanların cesur olması, ani kararlar alabilmesi gerekiyor. Bu tabii ki başlangıçta zorlu bir yol. Maddi manevi birçok zorluk çekiyorsunuz, devlet daireleri evraklar derken yoruluyorsunuz. Ancak ümitsizliğe kapılmayın. Denemeden bilemezsiniz.”