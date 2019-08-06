Harcamalar arttı

Kıbrıs'ın güneyinde geçtiğimiz Temmuz ayında kredi kartlarıyla yapılan harcamalarda aylık ve yıllık bazda artış meydana geldiği belirtildi.

Fileleftheros gazetesi, JCC şirketi tarafından yayımlanan verilere dayanarak, Kıbrıslı Rumların geçtiğimiz Temmuz ayında yerel kartlarla yaptıkları alışverişlerde yüzde 16, Ocak-Temmuz döneminde ise yüzde 20 artış meydana geldiğini yazdı.

“Türk kredi kartları” tarafından geçtiğimiz Temmuz ayında Kıbrıs’ın güneyinde 1,52 milyon Euro, 2019 yılının ilk yedi ayında ise 9,64 milyon Euro harcandığını da belirten gazete, Kıbrıslı Rumların ise geçtiğimiz Temmuz ayında kuzeyde 1,94 milyon Euro, Ocak-Temmuz döneminde ise 11 milyon 76 bin Euro harcadıklarını ifade etti.

Kıbrıslı Rumların kredi kartlarıyla geçtiğimiz Temmuz ayında Türkiye’de 637 bin 301 Euro, Ocak-Temmuz döneminde ise 3 milyon 18 bin Euro harcadıkları da ifade edildi.