“Hangi Dil Olduğunu Tahmin Et” yarışması düzenleniyor

Avrupa Komisyonu ve Kanal Sim, 26 Eylül Avrupa Diller Günü nedeniyle “Hangi Dil Olduğunu Tahmin Et” adlı radyo yarışması düzenliyor.

Avrupa Komisyonu Kıbrıs Temsilciliği’nden yapılan yazılı açıklamaya göre yarışmada, dinleyicilere Kanal Sim’de her gün yayımlanacak Avrupa Birliği resmi dillerinden bir ses klibinde konuşulan dilin ne olduğunu sorulacak.

Büyük ödül Brüksel’e bilgilendirme gezisi

Yarışma 11 Eylül Pazartesi başlayacak ve 9 Ekim Pazartesi sona erecek. Yarışmada günlük ödül olarak kitap; haftalık ödül olarak restoran ve etkinliklere iki kişilik davetiye, büyük ödül olarak ise Brüksel’e bilgilendirme gezisi hediyesi bulunuyor.

Yarışmayla alakalı katılım şart ve koşulları ile ilgili bilgi Kanal Sim’in web sitesinde bulunuyor.

Avrupa Diller Günü, Avrupa Komisyonu ve Avrupa Konseyi tarafından 2001 Avrupa Diller Yılı çerçevesinde oluşturuldu. Avrupa Diller Günü’nün genel hedefleri Avrupa’da konuşulan çok sayıda dilin vatandaşları arasında farkındalık yaratmak, Avrupa’nın zengin dilsel ve kültürel çeşitliliğini desteklemek ve her yaştan insanı dil öğrenmeye teşvik etmek olarak ifade ediliyor.