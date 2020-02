HANGİ BİRİNİ, NASIL, NEYLE?

Gece yastığa başını koyduğunda ertesi günün planını yapmak iyi bir alışkanlık haline gelmişti. Sabahtan itibaren neler yapılması gerektiği konusunda bir ön hazırlıktı bu ve epey de işe yarıyordu.

O gece de yattı ve gözünü tavana dikerek düşünmeye başladı.

Yapılacak çok şey vardı. Marifet tümüyle başa çıkmaktı ama daha da önemlisi 'en acil' ve 'en mühim' olanları tespit etmek, sıralamaktı. Aksi halde önemsiz konular önemlilerin, zamana yayılabilecekler de aciliyet gerektirenlerin önüne geçebilirdi.

Oysa zaman yönetimi önemliydi. Boşa harcamamak gerekiyordu.

* * *

Düşündü taşındı ve kabataslak bir sıralama yaptı.

En acil ve en önemli işlerini 'akıl defteri'ne not aldı. Sabah bu notları ajandasına da geçirecek, güne öyle başlayacaktı. Zira çok eskiden işittiği 'akıl defter değildir' sözünü doğru buluyordu. Hele yaş da ilerledikçe unutkanlık artıyordu. Zaten bunca iş arasında kendi hafızasına yüzde 100 güven duymak abartı olurdu.

Teknolojiye de pek alışmamış, elektronik cihazların zaman yönetimi ve hatırlatma fonksiyonlarını hayatına entegre edememişti.

Bu yüzden sabah mutlaka tükenmez kalemle tüm listeyi ajandasına yazacaktı.

* * *

Akıl defterine kaydedilen iş planında şöyle bir sıralama vardı:

1. Bankada eksiye düşen hesabı kapatmak (Bunun için bir yerden -bulunabilirse- para bulmak)

2. Vergi Dairesi'nden gelen cezalı vergi miktarına itiraz dilekçesi yazmak (seçim öncesinde re'sen vergi işi hep oluyordu ama bu sefer rakamı iyice abartmışlardı)

3. Çalışma Bakanlığı'nın yeni teşvikinden yararlanmak için Resmi Gazete'de çıkan tebliği okumak ve -mümkün mertebe- gerekli evrakları bulmak

4. Geçen gün arayan müşteri ile görüşmek -belki peşin bir alış veriş olur, en azından 2 aylık çek verse de iyi olur, 6 aya yazarsa yandık gene-

5. Çocuğun okul ihtiyaçları alınacak -en ucuz nerede acaba bu kitaplar-

6. Elektrik ödenecek -çek defteri bitti, kredi kartı limiti doldu, nakit nanay, kesilmeyecek kadar yatırıp gecikme zammı mecburen göze alınacak. Önümüzdeki ay Allah Kerim-

7. Dükkanın mal sahibine kirayı ödemek lazım -son 4 ayda bir defa ödedik zaten, kapıya koyabilir her an-

8. Ay sonu geldi, diğer ödemeler için bankadan ek over draft talebi lazım, yoksa ödeme olmaz

9. Evdeki buzdolabı tamir edilecek-gerçi 2 ay oldu, biraz daha beklese de olur-

10. Berbere gidilecek -saçlar çok uzadı, ayıptır artık

11. Akşama misafir var -eve öteberi lazım, bu zamanda yemekli misafir m olur yahu?-

12. .............

* * *

Akıl defterine kaydederken bunları uyuyakalmıştı. Gerisini yazamadı.

Oysa daha yapılacak çok iş, halletmesi gereken acil konular vardı.

Hangi birini, neyle, nasıl yapacağını kendisi de bilemiyordu.

Lakin ömrü yetmedi, yetemedi.

'İyi adamdı' dediler, dua edip gittiler.