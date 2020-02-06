Büyükkonuk Belediye Başkanı Ahmet Sennaroğlu: “Sendika bütçemizi görmek istiyor ancak hangi belediye, gelir ve giderlerini sendikayla paylaşıyor ki?”

Dev-İş Başkanı Koral Aşam: “Telefonlarımızı açmıyor, belediyeye gelmiyor ve oraya polis çağırıyor”

Dila ŞİMŞEK

Çalışanların 4 aydır maaş almadığı, son olarak da 14 çalışanın Başkan tarafından ‘6 ay ücretsiz izne zorlandığı’ Büyükkonuk Belediyesi’nde sular durulmuyor.

Büyükkonuk Belediyesi’nde, mali sıkıntılar nedeniyle ‘6 ay zorunlu ödeneksiz izin’ verilen 14 kişinin işine devam ettiği belirtilirken, YENİDÜZEN’e konuşan Büyükkonuk Belediyesi Başkanı Ahmet Sennaroğlu, Başbakanlık ve Maliye Bakanlığı ile görüştüğünü ve işçilerle ilgili ‘komite’ kurulduğu kaydetti.

Sennaroğlu, devletten yardım beklediklerini kaydederek, borçların ödenmesi ve 14 işçinin işine devam etmesi için çalışıldığını ifade etti.

Dev-İş Başkanı Koral Aşam, Belediye Başkanı’nın günlerdir belediyeye gelmediğini ve telefonlara cevap vermediğini ileri sürerek, ‘yalan beyanla daha çok mağduriyet yarattığını’ savundu.

Sennaroğlu ise, bunları yalanlayarak sendikanın kendisiyle görüşmek için randevu talep etmediğini ve telefonunun ulaşılabilir olduğunu savundu.

Aşam, Çalışma Bakanlığı Müsteşarı’nın süreci değerlendirdiğini kaydetti. Bunun yanı sıra, belediyeye gittiklerinde polisle karşılaşmalarını eleştirdi.

Büyükkonuk Belediyesi Başkanı Ahmet Sennaroğlu:

“Sendika bütçemizi görmek istiyor ancak hangi belediye, gelir ve giderlerini sendikayla paylaşıyor ki?”

Büyükkonuk Belediyesi Başkanı Ahmet Sennaroğlu, sendikanın ‘başkana ulaşamıyoruz’ iddiasının asılsız olduğunu savunarak, “Toplantıda olmadıkça telefonum açıktır ve sendikadan bir randevu talebi de olmamıştır” dedi.

Zorunlu olarak 6 ay ödeneksiz izin verilen 14 işçi ile ilgili Başbakanlık ve Maliye Bakanlığı ile görüştüğünü ve bir ‘komite’ kurulduğunu kaydeden Sennaroğlu, son günlerde belediyede olmamasının nedeni olarak Lefkoşa’da çalışıyor olmasını gösterdi.

Devletten yardım talep ettiklerini belirten Sennaroğlu, çalışmanın henüz netleşmediğini ve Cuma gününe (yarına) kadar somut bir şeyler ortaya çıkacağını ifade etti. Sennaroğlu şöyle konuştu: “Sendika bu kişiler ödeneksiz izne ayrılmasın diyor ancak çözümünü söylemiyor, biz de bu kişilerin ayrılmasından memnun değiliz ancak bunun ekonomik bir gerçekliği vardır. Şu anda hem eski borçların ödeneceği, hem de bu kişilerin maaşının yatacağı bir çözüm üretmeye çalışıyoruz. Sendika bütçemizi görmek istiyor ancak hangi belediye, gelir ve giderlerini sendikayla paylaşıyor ki? Bu olacak bir şey değildir.

Bütçemizi değerlendirmek Sayıştay ile Belediye Meclisinin görevidir. Sendikanın Pazartesi günü bu konuda yaptığı açıklamasını gördüm ancak cevap verme gereksinimi dahi duymadım. Belediyenin durumu iyiyken, sendikanın tüm taleplerine cevap veren yine biz değil miydik? Şimdi ise istifamız isteniyor. Türkiye’den katkı da gelmiyor. Cumaya kadar Lefkoşa’da olacağım ve sonrasında hem sendikaya, hem de basına açıklama yapacağız”.

Dev-İş Başkanı Koral Aşam:

“Telefonlarımızı açmıyor, belediyeye gelmiyor ve oraya polis çağırıyor”

Dev-İş Başkanı Koral Aşam, Salı günü Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarı ile görüştüklerini kaydederek, “Başkanın yaptığının yasadışı olduğunu anlattık. Bakanlık müfettiş görevlendirerek, sürecin değerlendirilmesini istedi” dedi.

Aşam, Cumaya (yarına) kadar çalışmanın süreceğini belirterek, 14 işçinin işinin başında olduğunu ifade etti. Aşam, “Başkanın yaptıkları kabul edilemez, kendisi yalan beyan vererek insanları daha da mağdur ediyor. Telefonlarımızı açmıyor, belediyeye gelmiyor ve oraya polis çağırıyor. Ne yapmaya çalıştığını anlamış değiliz. Polis çağırarak, yasadışı davrandığı için çekince duyduğunu kabul etmiş durumdadır. Başkanın aldığı kararın yasal geçerliliği yoktur” şeklinde konuştu.