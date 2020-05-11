Hande Tibuk: Avrupa’nın en güvenli tatil ülkesi

Net Holding Genel Koordinatörü Hande Tibuk, “Başarıyla yönetilen pandemi süreci, dikkatlerin bir kez daha Kuzey Kıbrıs’a yönelmesine neden oldu. Türkiye’den ve Avrupa’nın neredeyse tamamından rezervasyon telefonları almaya başladık.” dedi.

Akdeniz’in en güzel tatil merkezlerinden biri olan Kuzey Kıbrıs’ın şimdi “Avrupa’nın en güvenli ülkesi” olduğunu belirten Net Holding Murahhas Üyesi ve Genel Koordinatörü Hande Tibuk, “Yıl içinde 335 gün ortalamasıyla yüzünü gösteren güneşi ve dünya standartlarının üzerinde hizmet veren otelleriyle yeni normalleşmede tatilin yıldızı Kuzey Kıbrıs olacak” diye konuştu.

Türkiye’de ve Avrupa’da güvenli ve virüssüz bir tatil arayanlar için Kuzey Kıbrıs’ın şu anda bir numaralı destinasyon olduğunu belirten Hande Tibuk, Net Holding iştiraki Merit International olarak bu sürece hızlıca hazırlandıklarını söyledi.



Altı otel ve mevcut üç bin yatak kapasitesiyle Kuzey Kıbrıs’ın en büyük turizm yatırım grubu olduklarını belirten Hande Tibuk, “Uzun süredir evlerine hapsolan ve olumsuz haberlerle büyük bir baskı altında olan insanlar, şimdiden tatil planlarını yapmaya başladılar. Türkiye’den ve Avrupa’nın neredeyse tamamından rezervasyon telefonları almaya başladık. Arkadaşlarımız bu talepleri dikkatle kaydediyor. Yeni normalleşme talimatlarıyla beraber misafirlerimize dönüş yapacağız” dedi.

227 MADDELİK AÇILIŞ YÖNETMELİĞİ



Hükümetin pandemi yönetim talimatlarıyla birlikte hareket edeceklerini belirten Hande Tibuk, Kıbrıs Türk Otelciler Birliği tarafından da ciddi çalışmalar yürütüldüğünü söyledi. Tibuk, şöyle devam etti:

“Kıbrıs Türk Otelciler Birliği tarafından ‘Covid-19 pandemik sonrası KKTC otellerinin açılış aşamasında ve pandemik sürecinde uygulaması gereken önlemler’ taslağı hazırlandı. Taslak, KKTC Turizm ve Çevre Bakanı Sayın Ünal Üstel’e teslim edildi. 227 maddelik bu yönetmelik, açılıştan önce ve sonra yapılacakları olanları içeren çok detaylı bir çalışma.”