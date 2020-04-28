Hamzaoğulları, “Toplu taşımacılıkta sektörün 4’te 3’ü batacak”

“Eylül ayında okullar açılamaz. Keşke açabilseniz, keşke açabilsek” diyen Hamzaoğulları toplu taşımacılık yapanların bir yıl boyunca çalışmayacağına vurgu yaptı, “Sektörün 4’te 3’ü batacak” dedi.

CTP Milletvekili Biray Hamzaoğulları Sağlık Bakanı’na 5 soru sormak istediğine dikkat çekerek “Pandemi hastanesi nerededir? Ventilatör sayısı kaçtır? Sahada kaç tane ekip test yapmaktadır? Bu güne kadar kaç test yapıldı? Dünya Sağlık Örgütü kaç test önermektedir?” diye sordu.

Hamzaoğulları, Kıbrıslı Rumların geçmişte kuzeyde yaptıkları harcamalara işaret ederek bu kaynağın şimdilerde kuzeyde olmadığına vurgu yaparak bu açığın nasıl kapatılacağını sordu.

Bazı bakanların geçen hafta “akşama kadar mecliste çalışmaktan şikayet ettiğini” belirterek “Vezneden çalışan görevli ne desin? Sokakta çalışanlar ne desin?” dedi.

Pile halkının sorunları ile ilgili de ilgilenilmesi gerektiğini sözlerine ekleyen Hamzaoğulları, güney ile geçişlerin açılacağı döneme iyi hazırlanılması gerektiğini söyledi.

Toplu taşımacılık yapanların sorunlarını da gündeme taşıyan Hamzaoğulları bazı taşımacılara ödeme yapılmadığını iddia etti.

“Eylül ayında okullar açılamaz. Keşke açabilseniz, keşke açabilsek” diyen Hamzaoğulları toplu taşımacılık yapanların bir yıl boyunca çalışmayacağına vurgu yaptı, “Sektörün 4’te 3’ü batacak” dedi.