Hamzaoğulları Özgürgün’e ilişkin açıklama istedi
Hükümet üyelerinin Meclis Genel Kurulu’na katılmamasını tartışıldığı Meclis Genel Kurulu’nda söz alan CTP İskele Milletvekili Biray Hamzaoğulları, yeni yasama döneminde ‘hiçbir birleşime katılmayan’ UBP Milletvekili Hüseyin Özgürgün’e ilişkin bilgi istedi
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Hükümet üyelerinin Meclis Genel Kurulu’na katılmamasını tartışıldığı Meclis Genel Kurulu’nda söz alan CTP İskele Milletvekili Biray Hamzaoğulları, yeni yasama döneminde ‘hiçbir birleşime katılmayan’ UBP Milletvekili Hüseyin Özgürgün’e ilişkin bilgi istedi. Hamzaoğulları, Meclis Başkanlığı’ndan Hüseyin Özgürgün’ün durumuyla ilgili Meclis’e bilgi verilmesi gerektiğini belirtti.
‘Daha sonra’ diyen Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay, herhangi bir açıklama yapmadı.
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Etiketler : Biray Hamzaoğulları, meclis, Hüseyin Özgürgün
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