Hamzaoğluları: “Dipkarpaz’da işsizlik arttı”

CTP Milletvekili Biray Hamzaoğluları, Kıbrıs Türk Engelliler Ferderasyonu’ndan Meclise mektup konusunda güncel konuşma yaptı.

Hamzaoğulları, Salı günleri Bakanlar Kurulu yapıldığı için Meclis’in Perşembe gününe alındığını, ancak Meclis’te hükümette kimse bulunmadığını söyledi.

Hamzaoğulları, konuşmasına Dipkarpaz Köyünün sıkıntıları ile ilgili bir mektup okuyarak başladı.

Tarım ve hayvancılık yapanların ürünlerini satmak konusunda yaşadığı sorunlara dikkat çekilen mektupta, Dipkarpaz’da iş yapan esnafın sıkıntılarına da işaret edildi.

Çevre Koruma Dairesi’nin hür eşekler için balya satın aldığını ancak köylülerin desteklenmediği ifade edilen mektupta, Dipkarpaz’da işsizliğin arttığına da dikkat çekildi.

Engelliler konusuna değinen Hamzaoğulları, engellilerin sorunlarının her yıl yüzde onunun veya daha azının çözülüp çözülemeyeceğini sordu.

Engelliler Federasyonu’nun engelliler haftası nedeniyle 13 maddelik taleplerini içeren mektubunu okuyan Hamzaoğulları, kendi hükümetleri döneminde İskele Karpaz bölgesinde engelliler için yapılan çalışmalara değindi.

Hamzaoğluları, o günden bu güne 7 yıl olduğunu ve projenin bir ivme kazanmadığını ve İskele Karpaz bölgesinde bu konuda ciddi bir sıkıntı yaşandığını sözlerine ekledi.