Hamitköy’ün zirve aşkı: 3-0

STAT: Esat Erdoğmuş Stadı

HAKEMLER: Serhan Şimşek, Burak Mandıralı, Mert Ercan Bulut

HAMİTKÖY: Emre, Salih, Gökhan, Halil, Michael, Agit, Toykan, Gökay (Dk.87 Hüseyin), Muhammet, Hasan Akkuyu (Dk.87 Ardahan), Mert

ÇANAKKALE: Umut, Oğuzhan, Çağdaş (Dk.74 Özmen), Yunus, Ali, Bekir, Hakan, Selçuk, Cemal (Dk.65 Hasan Kurt), Gökhan, Talha

GOLLER: Dk.50 Agit, Dk.71 Toykan, Dk.85 Gökay (Hamitköy)

KIRMIZ KART: Dk.58 Muhammet (Hamitköy)

K-Pet Birinci Lig’in 7’nci haftasında Hamitköy ile Çanakkale karşı karşıya geldi. Esat Erdoğmuş Stadı’nda oynanan karşılaşmayı Hamitköy 3-0’lık skorla kazandı. Haftaya averajla lider giren Hamitköy bu skorla zirvedeki yerini korudu. Hamitköy’ün sayıları Agit, Toykan ve Gökay’dan gelirlen Muhammet gördüğü kırmızı kart ile takımını 10 kişi bıraktı. Bu skorla Hamitköy puanını 16 yaparak haftayı lider tamamladı. Çanakkale ise 6 puanda kaldı.