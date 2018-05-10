Hamitköy’ün aklı Süper Lig’de: 1-5

STAT: Nihat Bağcıer Stadı

HAKEMLER: Utku Hamamcıoğlu, Cemal Sakallı, Kaan Koday

MORMENEKŞE: Gökhan, H. Özbaysal, Kenan (Dk.43 Sami), Nasuh, Can, Mmer, Ali Bayır, Turgut, Sabri, Gökay (Dk.75 Burak), Rıdvan (Dk.46 Mehmetali)

HAMİTKÖY: Tolga, Ender, Mahmut (Dk.70 Hakan), Özgür Ongun, Tufan, Salih, Onur (Dk.65 Ardahan), Hüseyin Çıdamlı (Dk.75 M. Göreli), Hasan Akkuyu, Deniz Enyong

GOLLER: Dk.90 Sami Yahat (Mormenekşe)- Dk.25 ve 90 Özgür Ongun, Dk.62 ve 68 Hasan Akkuyu, Dk.40 Mahmut Yumuşak (Hamitköy)

K-Pet Birinci Lig Play-off ilk maçında Mormenekşe ile Hamitköy karşı karşıya geldi. Çatalköy Nihat Bağcıer Stadı’nda yer alan karşılaşmada 5-1’lik skorla galip gelen Hamitköy Play-off mücadelesine iyi bir başlangıç yaptı. Hamitköy’ün golleri Özgür Ongun (2), Hasan Akkuyu (2) ve Mahmut Yumuşak’tan geldi. Mormenekşe’nin tek sayısını Sami Yahat kaydetti. Bu skorla Hamitköy 24 puanla başladığı Play-off mücadelesinde 27 puana yükseldi. Mormenekşe ise 25 puanda kaldı.