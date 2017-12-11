Hamitköy’e Lapta darbesi: 1-2

STAT: Esat Erdoğmuş Stadı

HAKEMLER: Osman Küçük, Cemal Sakallı, Enver Kalkın

HAMİTKÖY: Kemal, Hasan, Umut, Onur, Salih, Ender, Ragıp, Hüseyin (Dk.25 Ömer), Mahmut (Dk.63 Toykan), Özgür, Eyüp (Dk.46 Hakan)

LAPTA: Süleyman Langer, Ali, Mustafa, Süleyman, İsmail, Emrah (Dk.85 Orhan), Mustafa, Ertuğ, Göksel (Dk.65 Osman), Selçuk (Dk.90 Batuhan), Yasin

GOLLER: Ender Meta (Hamitköy) – Dk.45 Ertuğ Erçin, Dk.69 Yasin Kansu (Lapta)

K-Pet Birinci Lig’de zirve mücadelesi veren Hamitköy, konuk ettiği Lapta karşısında öne geçmesine rağmen kalesinde gördüğü gollerle rakibine 2-1 mağlup olarak önemli bir puan kaybı yaşadı. Maçın henüz ilk dakikası içerisinde Hamitköy, Ender Meta’nın ceza alanı dışından şutunun filelerle buluşması ile 1-0 öne geçti. Bu gole 45’inci dakikada Lapta Ertuğ Erçin ile yanıt verdi. Maçın 69’uncu dakikasında ilk golün asistini yapan Yasin’in kaydettiği golle Lapta geriye düştüğü maçı 2-1 kazandı. Bu sonuçla Hamitköy 23 puanda kalırken, Lapta 18 puana yükseldi.