Hamitköy’den taraftarına çağrı

K-Pet Birinci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Hamitköy, bu hafta sonu kendi evinde oynayacağı kritik Maraş karşılaşması öncesinde taraftarına çağrı yaptı. Hamitköy’ün sosyal medya hesabından yapılan çağrıda takımın taraftarına ihtiyacı olduğunu ve 12. adam olarak taraftarlarını tribünlerde takıma destek vermeye çağıran Hamitköy, en büyük güçlerinin taraftarları olduğunu vurguladı. Hamitköy, Maraş karşılaşmasında Hamitköy taraftarlarından maç ücreti alınmayacağını da duyurdu.

Özzeki: “Ofsayttan gol yedik”

Öte yandan Hamitköy yöneticisi Hüseyin Özzeki, hakemlerin sezon başından bu yana Hamitköy aleyhine yaptıkları hatalara Göçmenköy maçında yenilerinin eklendiğini açıkladı. Maçın henüz 1. dakikasında atılan Göçmenköy golünde, golü kaydeden Ender’in yaklaşık 2 metre önde olduğunu savunan Özzeki, yardımcı hakem İsfendiyar Açıksöz’ün pozisyonu devam ettirdiğini ve ofsayttan gol yemelerine neden olduğunu söyledi. Hüseyin Özzeki, maçın henüz başında bu durumun takımı olumsuz etkilediğini vurguladı. Yine ilk devrede Mustafa Arnavut ile geliştirdikleri atakta, futbolcularının geriden çıkmasına rağmen yardımcı hakem Ahmet Özkurtuluş’un hatalı ofsayt bayrağıyla belki de golle sonuçlanacak önemli bir ataklarını kestiğini ifade eden Özzeki, maçta çukura düşüp sakatlanan Ahmet Özkurtuluş’a geçmiş olsun dileklerini de iletti.