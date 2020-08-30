HAMİTKÖY’DE SİLAH SESLERİ

Lefkoşa’ya bağlı Hamitköy’de bu akşam saatlerinde duyulan silah sesi korkuya neden oldu.

Ziver Bodamyalızade Sokak’ta Cennet Villaları olarak bilinen bölgede kimliği meçhul kişilerin bir eve baskın düzenlediği, sonrasında, av tüfeği ile ateş edildiği öğrenildi.

Polis olay yerini kontrol altına aldı, sokağa giriş çıkışları durdurdu.

Hamitköy futbol sahası yakınlarındaki olayla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı, olayda, herhangi bir yaralanma olmadığı öğrenildi.

Fotoğraflar: Ertu Hacımusa