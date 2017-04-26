HAMİTKÖY’DE KUNDAKLAMA

Hamitköy’de bu sabah saat 04.00 sıralarında Murat Sokak üzerinde park halinde bulunan Hakan Orbay’a ait DZ 621 plakalı araç, üzerine meçhul şahıs/lar tarafından muhtemelen yanıcı madde dökülüp ateşe verilmek suretiyle yakıldı.

Çıkan yangında DZ 621 plakalı araç ile yanında park halinde bulunan Serbay Karahüseyin’e ait EN 725 plakalı araç tamamen yandı.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, soruşturma sürüyor.

YANGIN

Yayla’da, eski Akdeniz toprak yolu üzerinde bulunan Savaş Umar’a ait narenciye bahçesinde, tespit edilemeyen sebepten dolayı çıkan yangında, 250 adet narenciye fidanı, 20 adet kelepçeli su hortumu ve 2 bin 400 metre damlama sulama lastiği yandı.

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