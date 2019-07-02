Hamitköy'de KUNDAKLAMA
Hamitköy'de faaliyet gösteren KSF Development isimli iş yeri bu sabah kundaklandı.
A+A-
Hamitköy'de faaliyet gösteren KSF Development isimli iş yeri bu sabah kundaklandı.
Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre bugün sabah saat 05.30 sıralarında, Hamitköy’de Atatürk Caddesi üzerinde faaliyet gösteren KSF Development isimli iş yerinin güneye bakan camı açıldıktan sonra içeriye muhtemelen yanıcı madde dökülüp ateşe verilmek suretiyle kundaklanmıştır.
Çıkan yangın sonucu ofis içerisinde bulunan eşyalar yanarak zarar gördü. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.
Bu haber toplam 231 defa okunmuştur
Önceki ve Sonraki Haberler