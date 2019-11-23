Hamitköy'de korkunç olay

Hamitköy'de bugün 11.00 sıralarında traktörde dedesinin kucağında oturan 3 yaşındaki Ege Metin Ömeraga dengesini kaybetti düştü, tekerleğin altında kaldı yaşamını yitirdi.

Polisin olayla ilgili açıklama şu şekilde;

Bugün saat 11.00 sıralarında Hamitköy'de Paşa Sokak üzerinde Hüseyin Ömerağa (E-59) yönetimindeki AA 729 plakalı traktör ile evinin avlusuna girdiği sırada o esnada kucağında oturmakta olan Ege Metin Ömerağa (E-3) dengesini kaybederek traktörden düşüp sağ arka tekerleğin altında kalması sonucu yaşamını yitirmiştir. Soruşturma devam etmektedir.