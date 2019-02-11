Hamitköy’de kazanan yok: 2-2

STAT: Esat Erdoğmuş Stadı

HAKEMLER: Turgay Misk, Halil Erdem Canaloğlu, Necmi Bulut

HAMİTKÖY: Emre, İbrahim Çocuk, Salih, Michael (Dk.65 Osman), Hüseyin, Furkan, Muhammet, İbrahim Kaba (Dk.46 Hasan), Mert, Agit, Toykan (Dk.68 Ardahan)

YALOVA: Kınanç, Mehmet, Çağan, Mahmut (Dk.50 Erkan), Civan, Selçuk, Gökhan, İsmail Soydan, Hakan (Dk.80 Mehmet Kum), Darbaz (Dk.81 Metin), Toykan

GOLLER: Dk.75 Toykan, Dk.85 Muhammet (Hamitköy), Dk.36 Toykan, Dk.90 İsmail Soydan (Yalova)

KIRMIZI KART: Dk.90 Hüseyin Çıdamlı (Hamitköy) - Dk.87 Selçuk (Yalova)

K-Pet Birinci Lig’in 17’nci haftasında Hamitköy ile Yalova karşı karşıya geldi. Esat Erdoğmuş Stadı’nda oynanan karşılaşma 2-2’lik skorla tamamlanırken takımlar haftayı 1’er puanla kapattı.

Yalova 36’da Toykan ile öne geçerken, bu gole Hamitköy’ün golcüsü Toykan Hacet 75’te karşılık verdi. 85’te Hamitköy Muhammet ile öne geçmesine rağmen 90’ıncı dakikada Yalova’dan İsmail’in güzel serbest vuruş golü maçın skorunu belirledi.

Bu sonucun ardında Hamitköy 31, Yalova 32 puana yükseldi.

Ligin 18’inci haftasında Hamitköy, Ozanköy’e konuk olacak. Yalova ise Maraş’ı konuk edecek.