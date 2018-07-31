Hamitköy’de iş kazası: İki yaralı

Hamitköy’de dün saat 17.00 sıralarında meydana gelen iş kazası sonucu Diyar Turan ve Motin Sarder isimli iki kişi yaralandı. Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Hamitköy'de bir inşaatta iskele üzerinde çalışan Diyar Turan (E-18) ve Motin Sarder iskelenin devrilmesi sonucu yaralanarak Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.