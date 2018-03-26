Hamitköy’de Doğancı’nın günü: 4-5

STAT: Esat Erdoğmuş Stadı

HAMİTKÖY: Kemal, Onur (Dk.63 Hakan), Deniz Enyong, Umut Göktaş, Ragıp, Ender Meta, Hüseyin Çıdamlı, Tufan Gencay (Dk.83 Hasan Akkuyu), Toykan Hacet, Özgür Ongun, Mahmut

DOĞANCI: Adnan, Azmi, Uğur, Hüseyin Akaçalı (Dk.46 Mustafa), Hüseyin Karava, Salih Düzbeyaz (Dk.72 Olgun), Ersen, Gökhan Emreciksin (Dk.58 Burç), Cenker, Cemal, Salih Oyal

GOLLER: Dk.12,Dk.50 ve Dk.73 Mahmut, Dk.90 Özgür Ongun (Hamitköy) - Dk.2 Cenker, Dk.9 ve Dk.53 Gökhan Emreciksin, Dk.65 Salih, Dk.67 Burç (Doğancı)

K-Pet Birinci Lig 24. hafta karşılaşmasında ligde hedefleri farklı iki takımın mücadelesinde konuk Doğancı 5-4 kazanarak haftayı 3 puan ile tamamladı. Hamitköy’ün gollerini 12, 50 ve 73. dakikada Mahmut ve 90. dakikada Özgür Ongun kaydederken, Doğancı’ya galibiyeti getiren golleri 2. dakikada Cenker, 9. ve 53. dakikada Gökhan Emreciksin, 65. dakikada Salih Oyal ve 67. dakikada Burç kaydetti. Alınan bu sonucun ardından Hamitköy üst sıralardaki rakiplerinin puan kaybettiği haftayı değerlendiremeyerek 38 puanda kaldı. Alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Doğancı ise 23 puana yükseldi.