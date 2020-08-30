HAMİTKÖY’DE DARP VE SİLAH SESLERİ

Lefkoşa’ya bağlı Hamitköy’de saat 21:00 sıralarında 8 kişi kavga etti, av tüfeğiyle havaya iki el ateş açıldı. Polis, kavga ve ateş açma olayı sonrasında ilgili kişiler hakkında soruşturma başlattı.

Dr. Ziver Bodamyalızade Sokak’ta Cennet Villaları olarak bilinen bölgede iki grup arasındaki tartışma sonucu 4 kişinin bir eve baskın düzenlediği, sonrasında, av tüfeği ile havaya iki el ateş edildiği öğrenildi.

Polis olay yerini kontrol altına aldı, sokağa giriş çıkışları durdurdu, uzun süre olayla İlgili soruşturma yaptı. Olayda, herhangi bir yaralanma olmadığı öğrenildi.

İşte Polis açıklaması

Polis "Kavga, Rahatsızlık ve Meskun Mahalde Ateş Açma” başlığı ile şu açıklamayı yayınladı:

Bu akşam saat 21.00 sıralarında, Hamitköy'de Dr. Ziver Bodamyalı Sokak üzerinde, M.A, D.A, H.T, ve A.B. bir taraf olmak üzere diğer taraf olan Ü.A, I.A, T.A. ve A.A. aralarında çıkan tartışma sonucu birbirlerinin vücutlarının muhtelif yerlerinde elleri ve ayakları ile vurup kavga ettikleri sırada M.A. ikametgâhı içerisinden almış olduğu av tüfeği ile meskun mahalde iki el havaya ateş açmıştır. Olaya karıştığı tespit edilen şahıslar hakkında yasal işlem başlatılmış olup soruşturma devam etmektedir.”