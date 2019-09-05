Hamitköy'de çalınan araç aranıyor

Hamitköy'de önceki gün park halindeyken çalınan JK 793 plakalı salon tipi araç her yerde aranıyor. Polisten yapılan açıklamada, aracın arama çalışmaları devam ettiği belirtilirken, aracı görenlerin polis merkezine haber vermeleri istendi.

Polisin olayla ilgili yaptığüı açıklama şu şekilde;

"03-04.09.2019 tarihleri arasında, Hamitköy'de Kelle Sokak üzerinde park halide bulunan Kamil KARAHÜSEYİN'e ait JK 793 plakalı kırmızı renk Mitsubishi Lancer marka salon araç kimiği meçhul şahıs/lar tarfından mal sahibinden izinsiz olarak alınıp çalınmıştır. Bahse konu araç ve aracı çalan şahıs aranmaktadır. Söz konusu aracı görenlerin en yakın polis merkezine haber vermeleri önemle rica olunur."