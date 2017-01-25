Hamitköy talihlisi ödülünü aldı
Hamitköy Spor Kulübü'nün yeni yıl ve dayanışma piyangosunun talihlisi belirlendi
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Halit Dağ
Hamitköy Spor Kulübü tarafından düzenlenen ve 26 Aralık 2016 tarihinde çekilişi yapılan yeni yıl ve dayanışma piyangosunun talihlisi belirlendi. Piyangodaki ödül olan akülü motosiklet talihlisi Hasan Şişik oldu. Akülü motosiklet talihlisi Hasan Şişik'e hediyesi kulüp başkanı Evren Mannaş tarafından teslim edildi.
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