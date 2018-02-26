Hamitköy sonradan açıldı: 4-1

STAT: Esat Erdoğmuş Stadı

HAMİTKÖY: Kemal, Ragıp, Umut, Onur, Hüseyin Çıdamlı, Ender, Hasan Akkuyu, Deniz Enyong, Toykan, Özgür Ongun (Dk.80 Mehmet Göreli), Hakan (Dk.75 Tufan)

GİRNE HALK EVİ: Burak, Salahi (Dk.82 Serkan), Dalyan (Dk.73 Mahmut), Talip, Ozan, Mehmet, Yankı, Erdoğan, Yunus Emre Doğan, Şenol (Dk.73 Halil), Deniz Kurtay

GOLLER: Dk.32 Dalyan (KK), Dk.68 Hakan, Dk.77 Özgür Ongun, Dk.86 Toykan (Hamitköy) - Dk.21 Şenol (Girne Halk Evi)

K-Pet Birinci Lig’in 20. haftasında Hamitköy ile Girne Halk Evi karşı karşıya geldi. Esat Erdoğmuş Stadı’nda Hamitköy geriye düştüğü karşılaşmada konuk ettiği Girne Halk Evi’ni 4-1 yenerek haftayı 3 puan ile tamamladı. Bu skorun ardından Hamitköy puanını 35 yaparken, Girne Halk Evi 31 puanda kaldı.