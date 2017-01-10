Hamitköy futbolcularına ilgi büyük

Halit Dağ

K-Pet 1. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Hamitköy'de ligin ilk devresinde yönetim tarafından kadro dışı bırakılan Kenan Gümüşören, Hasan Sarıoğlu ve Serhan Damdelen'e teklif yağıyor.

Bonservisi Hamitköy’de bulunan Kenan ile Maraş, Düzkaya ve Akova ilgilenirken, Hasan ile Göçmenköy ve Karşıyaka, sezon başı Küçük Kaymaklı'dan kiralanan genç futbolcu Serhan Damdelen ile de Dumlupınar ve Değirmenlik’in ilgilendiği öğrenildi.

Futbolcuları kadrosuna katmak isteyen kulüplerin bazılarının Hamitköy yönetimi ile temasa geçtigi ve önümüzdeki günlerde gelişmeler yaşanacağı edinilen bilgiler arasında.