Hamitköy Esat Hoca’yı unutmadı

Hamitköy Spor Kulübü, kulübe yıllarca maddi manevi büyük destekler veren kulübün Fahri Başkanı Esat Erdoğmuş’u (Esat Hoca) andı.

Esat Hoca’nın, Hamitköy Mezarlığı’ndaki kabri başında önceki gün düzenlenen anma törenine, KTFF başkanı Hasan Sertoğlu, eski Lefkoşa milletvekili ve LTB eski başkanı Kadri Fellahoğlu, Hamitköy Spor Kulübü başkanı Evren Mannaş ile yönetim kurulu üyeleri, Hamitköy futbol takımları, Hamitköy Master Takımı ve Esat Hoca’nın ailesi ile sevenlerinden oluşan kalabalık bir topluluk katıldı.

Hamitköy Spor Kulübü yöneticisi Hüseyin Aktuğ ile kulüp başkanı Evren Mannaş’ın konuşmaları ile başlayan anma töreni, okunan dualar ile sona erdi.

Hamitköy Stadı’nın ismi geçtiğimiz sezondan itibaren Hamitköy Esat ErdoğmuşStadı olarak değiştirilmişti.