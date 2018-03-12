Hamitköy Atatürk Caddesi rahat nefes alacak

Lefkoşa Türk Belediyesi’nin (LTB) Hamitköy’ü ikiye ayıran ve ana arter olarak nitelendirilen Atatürk Caddesi’ni asfaltlama çalışması tamamlandı.

Belediyeden yapılan açıklamada, öz kaynaklarla yapılan ve 4 gün süren çalışmayla 1 kilometre 100 metrelik caddenin, kaldırımları, altyapısı ve asfaltı ile modern bir görünüm kazandığı belirtildi.

Açıklamada, yolun yatay trafik işaretlerinin çiziminin önümüzdeki hafta gerçekleştirileceği da kaydedildi.